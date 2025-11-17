4 gün boyunca sürecek organizasyonda Ordu’nun kültürel mirası, turizm potansiyeli, ekonomik gücü, yöresel değerleri ve geleneksel yaşam biçimi tüm yönleriyle tanıtılacak. Özellikle İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Ordulu, memleket havasını İstanbul’da soluyacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Zengin Tanıtım İçeriği

Bu yılki etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin son yıllarda geçirdiği değişim ve dönüşümü ziyaretçilere kapsamlı şekilde aktaracak. Belediye standında şu yayınlar yer alacak:

Neden Ordu’ya Gelmeliyim?

Ordu Turizm Rehberi

Ordu Yürüyüş Rotaları

19 İlçe Yatırım Kitapçığı

Ayrıca standı ziyaret edenlere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Siyaset, İş Dünyası ve Akademi Bir Arada

Ordu Günleri 2025 kapsamında Ordulu siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, sporcular, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek şehrin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunacak. Etkinlik alanında ayrıca yöresel ürünlerin satılacağı stantlar ve Ordu’nun kültürel zenginliğini yansıtan özel gösteriler yer alacak.

Sanatçılar Ziyaretçilere Keyifli Anlar Yaşatacak

Dört gün boyunca birçok tanınmış sanatçı sahne alarak ziyaretçilere müzik şöleni sunacak. Yöresel müzikler, halk oyunları ve çeşitli sahne performansları Ordu Günleri’ni festival havasına dönüştürecek.

Resmî Açılış 20 Kasım Perşembe Günü

Programın resmî açılış töreni, 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te protokolün katılımıyla yapılacak. Bu yıl ilk kez Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar Alanı’nda düzenlenecek organizasyon, geniş alan kapasitesi sayesinde daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.