CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingde üreticiye destek çağrısı yaptı. Fındık piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çeken Özel, İtalyan çikolata üreticisi Ferrero’yu sert sözlerle eleştirdi.

“Ferrero manipülasyonla fındık fiyatını düşürüyor”

Konuşmasında Ferrero’nun “piyasa manipülasyonu” yaptığını öne süren Özel, “Bu yıl fındık rekoltesi yüksek olacak dediler. Önce fiyatı aşağı çektiler, sonra yükselme eğilimi başlayınca bu defa Avrupa basınına ‘Türkiye’den fındık almayacağız’ haberi sızdırdılar. Bu, tamamen manipülasyondur” dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güya adı dünya devi, boyu devrilsin! Fındıkta tekel olmuş bu firma, Avrupa’nın en saygın yayın organlarına yalan haber sızdırıyor. Sonra piyasada panik oluşuyor, fiyatlar aşağı geliyor. Ben öyle dünya devi falan tanımam; fındıkta bir tane dünya devi vardır: Ordu, Giresun ve Karadeniz.”

“Fındığı ham değil, işlenmiş olarak satmalıyız”

CHP lideri, fındığın ham madde olarak değil, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek satılması gerektiğini vurguladı:

“Bu dünya devi denen firma ne yapıyorsa, biz de aynı şekilde yapmalıyız. Çikolata üreticilerine ara mamul ya da dünya pazarına son ürün olarak satarsak, kazanan üretici olur, kazanan Türkiye olur.”

Emekli maaşı ve asgari ücret vurgusu

Mitingde emekliler ve düşük gelirli vatandaşlara da değinen Özel, geçim sıkıntısına dikkat çekti.

"En düşük emekli maaşı bugün 16 bin 800 lira. Altın hesabı yapalım; Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi o maaş ancak 1,5 çeyrek altın ediyor. Altın 11 bin lira olmuş ama emeklinin alım gücü yerle bir."

“CHP Kurultayı’nda değişim sürecek”

Özel, konuşmasının sonunda partilileri ay sonunda yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı’na davet etti. “Türkiye’de emeklinin, işçinin, çiftçinin, üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Özel, CHP’nin değişim ve umut hareketini büyüteceklerini söyledi.