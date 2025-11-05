Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, belediyenin tarım iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında fındık bahçelerine toprak altı damlama sulama sistemi kurulmaya başlandı.

Proje ile birlikte suyun doğrudan bitki kök bölgesine ulaştırılması sağlanarak hem su tasarrufu elde ediliyor hem de ürün kalitesi ve verimi artırılıyor. Pilot bölgelerde başlatılan uygulamanın, üreticilerin taleplerine göre kısa sürede geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

“Yüzde 40-50’ye varan verim artışı mümkün”

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, sistemin bölge tarımı açısından devrim niteliğinde bir yenilik olduğunu belirtti. Kurucu, “Toprak altı damlama sulama sistemiyle su ve gübre doğrudan kök bölgesine veriliyor. Bu sayede hem kaynak israfı önleniyor hem de bitkinin beslenme etkinliği maksimum düzeye çıkıyor. Üretici, gübre ve işçilik maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf sağlarken, verimde yüzde 40 ila 50’ye varan artış elde edilebiliyor” dedi.

Kuraklık dönemlerinde sistemin öneminin daha da arttığını vurgulayan Kurucu, “Bu yöntemle toprakta düzenli nem seviyesi korunuyor. Suyun kontrollü biçimde kök bölgesine verilmesi, su kaybını minimuma indiriyor, bitki gelişimini dengeliyor. Böylece hem ürün miktarı hem de kalitesi yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındıkta katma değeri artıracak ve üreticiyi destekleyecek bu projeyle Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındığın geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor.