Başkan Güler, şimdiye kadar 4 milyon 600 bin fideyi üreticilere ulaştırdıklarını belirterek, kış mevsimi için üretilen 400 bin sebze fidesinin dağıtıma hazır olduğunu ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla seralarında yazlık ve kışlık sebze fideleri yetiştiriyor. Başkan Güler, seralarda yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, "Kendi kurduğumuz seralarda ürettiğimiz 4 milyon 600 bin yazlık ve kışlık sebzenin dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalar hem vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlıyor hem de fındığa ek olarak yeni üretim sahaları oluşturuyor. Şimdi 400 bin kışlık sebze fidemiz dağıtıma hazır. Vatandaşlarımız kendi seralarında kış sebzelerini yetiştirebilecek" dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü de Büyükşehir Belediyesi’nin üretim çalışmalarını destekleyerek, "Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde projeler yürütüyoruz. Üretilen fideler il ve ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla üreticilerle buluşturuluyor. Tarımsal üretimde maliyetin önemli bir problem olduğu düşünüldüğünde, Büyükşehir’in uygun maliyetli fideleri üreticiler için büyük kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tohumdan yetiştirilen sebze fideleri, önümüzdeki günlerde Ordu’nun 19 ilçesindeki üreticilere dağıtılacak. Böylece hem yerel üretim desteklenmiş hem de vatandaşlar kendi sebzelerini yetiştirme imkânına kavuşmuş olacak.