Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, ilk günden on binlerce Ordulu ve İstanbulluyu bir araya getirdi.

Ordu İstanbul’da Buluştu

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle düzenlenen “14. Ordu Tanıtım Günleri”, görkemli bir açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Organizasyonda Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Başkan Güler: “Ordu, Lojistik Üssü Olma Yolunda İlerliyor”

Açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kentin hem yaşanılabilirlik hem de ekonomik açıdan büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Güler şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sonrası belediyecilik çok değişti. Ordu’da klasik hizmetlerin ötesine geçerek şehrin ekonomisine yön veren bir yaklaşım benimsedik. Kendi kendine yeten, doğduğu yerde doyan bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. İklim değişikliği ile birlikte Ordu, Türkiye’nin sayılı yaşanılabilir kentlerinden biri haline geldi. Artık zeytin, mandalina, portakal bile yetiştiriyoruz.”

Ordu’nun gelecekte bir lojistik merkez olacağına dikkat çeken Güler, iş insanlarına çağrıda bulundu:

“Gelin Ordu ile İstanbul arasındaki köprüyü fiziki olarak da kaldıralım. İş dünyamızla tecrübeyi ve sermayeyi ortaklaştıralım. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Karadeniz’in stratejik önemi çok arttı. Ordu yakın gelecekte lojistik bir üs haline gelecek. Bu fırsatları birlikte değerlendirelim.”

Gurbetteki Ordulular İstanbul’da Buluştu

Her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ordu Tanıtım Günleri, bu yıl da hemşehri buluşmalarına sahne oldu. Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanı, memleket özlemi çeken Orduluların akınına uğradı.

Ziyaretçiler, Ordu’nun yöresel ürünleri, el sanatları, gastronomi stantları, kültür etkinlikleri ve halk gösterileri ile dolu geniş bir programla karşılandı.

Güler’den “Ordu’da İkinci Ev” Çağrısı

Başkan Güler, Ordululara hemşehrilik bağlarını güçlendirme çağrısı yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Gelin baba evinizin yanına bir ev daha yapın. Hafta sonları Ordu’ya gelin, daha sık görüşelim. Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edelim.”

Etkinlik Dört Gün Boyunca Ziyarete Açık