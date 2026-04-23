Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Başkan Güler, makamında çocukları ağırladı. Geleneksel hale gelen temsili devir teslim töreninde Güler, koltuğunu öğrenci Dağhan Öztürk'e bıraktı. Öztürk'e okul arkadaşları Kevser Soyman ve Eylül Özcanlı da eşlik etti. Temsili olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Dağhan Öztürk, bu görevin kendisi için büyük bir gurur ve onur olduğunu belirterek, 23 Nisan'ın milletin egemenliğini ilan ettiği önemli bir gün olduğunu vurguladı. Öztürk, kendilerine duyulan güven için teşekkür ederek, bu anlamlı günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Konuşmasının ardından taleplerini dile getiren Öztürk, okulların bahçelerinin düzenlenmesi ve oyun alanlarının geliştirilmesini istedi. Öztürk ayrıca yapılan hizmetler dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür etti.



Temsili vali ve belediye başkanı telefonda görüştü

Temsili belediye başkanı Dağhan Öztürk, valilik makam koltuğuna oturan Altınordu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Günay ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı ve ilde yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, çocukların bayramını kutlayarak, Dağhan Öztürk'e anlamlı konuşması için teşekkür etti. Çocukların taleplerini dinlediklerini belirten Güler, söz konusu isteklerin programa alınacağını ifade etti.



Program, Başkan Güler'in çocuklara hediye takdim etmesi, günün anısına fotoğraf çekimi ve fuaye alanındaki çalışmaların gezilmesiyle sona erdi. Programa Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu Müdürü Özer Yarar, Türkçe öğretmenleri Kadir Arslan ve Sevinç Alkan ile öğrencilerin aileleri de katıldı.