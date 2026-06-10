Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükri Cemil Nuri ile Meclis Üyesi Avraz Bahjat Doski, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Veysi Duyan'ı ziyaret etti.

Mardin'de gerçekleştirilen ziyarette, iki kent arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkiler ile ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Mardin TSO Başkan Adayı Veysi Duyan, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükri Cemil Nuri ile Meclis Üyesi Avraz Bahjat Doski'yi Mardin'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Duyan, 'Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şükri Cemil Nuri ve Meclis Üyesi Sayın Avraz Bahjat Doski'yi kadim kentimiz Mardin'de ağırlamaktan onur duyduk. Duhok, bizim için sadece komşu bir kent değil, aynı zamanda en önemli ticari ortaklarımızdan biridir. Göreve geldiğimizde, Mardinli sanayici ve tüccarlarımızın bölgedeki ticaret payını büyütecek, bürokratik engelleri azaltacak ve iki oda arasında doğrudan ticaret köprüleri kuracağız. Bu nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükri Cemil Nuri de Mardin TSO Başkan Adayı Veysi Duyan'a seçim sürecinde başarı dileyerek, iki oda arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınacağına inandıklarını kaydetti.

Görüşmede, Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılan ticaretin kolaylaştırılması, ortak fuar organizasyonları düzenlenmesi ve karşılıklı yatırım heyetlerinin oluşturulmasına yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.