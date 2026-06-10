Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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Bakan Fidan, GDAÜ Zirve Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.