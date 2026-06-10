Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Emekliler Lokali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Buluşmada vatandaşlar, mahallelerine ilişkin talep, öneri ve sorunlarını doğrudan Başkan Arıkan'a iletme fırsatı buldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, belediyenin devam eden çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verildi.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Arıkan, 'Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve iletişimi güçlü bir yönetişim anlayışıyla hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Çalışmalarımızı ve projelerimizi anlatırken vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözüm için ilgili birimlerimizi hızla harekete geçiriyoruz' dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, çeşitli konulardaki talepler not alınırken, çözüm süreçlerinin takip edileceği ifade edildi.

Başkan Arıkan, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmalarının farklı mahallelerde devam edeceğini belirterek, vatandaşlarla doğrudan iletişimin hizmet üretme noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.