Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, fuar kapsamında OMS Collection Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda EVSİD Başkanı olan Talha Özger ile OMS standında bir araya geldi. Talha Özger, Türk mutfak eşyaları ve horeca sektöründeki son durum ile markanın fuarda sergilediği yeni ürün grupları hakkında bilgi verirken, şirketin geleceğe dönük hedeflerini de paylaştı.

Talha Özger, OMS Collection olarak hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda büyümeyi sürdürdüklerini belirterek, “Yenilikçi tasarımlarımız ve geniş ürün yelpazemizle kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veriyoruz” dedi.

Talha Özger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta EVSİD olarak 72 üretici firmamızla 60 farklı ülkeden 150 satın almacıyı İstanbul'da ağırladık. Bugün ise Hostech by Tusid Fuarı’nda yaklaşık 400 firmayla, 120'nin üzerinde ülkeden gelen satın almacılarla beraberiz. Şu an aldığımız verilere göre 2.500’ün üzerinde satın almacı bu fuarda yer alıyor. Bu rakam bizim için çok önemli çünkü Türk mutfak eşyaları sektörünün üretim gücünü dünyaya hissettirmemiz gereken bir dönemdeyiz.”

“Net ihracatçı bakımından Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu gücü hissettirip kullanmamız gerekiyor. Buradan alacağımız dönüşlerle ihracatımıza ve ülke ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sayın Bekir Başkan’a da bu fuarı düzenledikleri ve emekleri için teşekkür ediyoruz. 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var ama bu bize yetmez, bunu 5 yıl içinde 8 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu fuarda da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşacağını düşünüyoruz.” Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşcı: ‘Astaş’ Dünya İçin Teknoloji Üretiyor

OMS, 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

“Biz OMS olarak yaklaşık 50 yıldır hem çelik hem de alüminyumdan mutfak eşyaları üretiyoruz. İstanbul ve Adıyaman’daki üretim tesislerimizde faaliyet gösteriyoruz. 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu ülkelerin 85’inde OMS markasıyla ürün satıyoruz. ‘Made in Türkiye’ algısıyla bayrağımızı taşıyoruz. 400’ün üzerinde çalışanımızla bu başarıyı sürdürüyoruz.”

Adıyaman'da yeni yatırım, elektrikli ev aletleri üretimi başlıyor

“Adıyaman’da yeni bir yatırım yapıyoruz. Burada elektrikli ev aletleri üretimine başlayacağız. İlk etapta çaycı üretimi ile başlayacağız. Bu tesiste 100 ila 150 kişilik yeni bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Burası deprem bölgesi ve yeniden yapılanma sürecinde biz de üretim gücümüzü buraya taşıyarak istihdama katkı sağlamak istiyoruz.”

Meslek lisesi projesi ile gençlere fırsat

“Ayrıca Adıyaman Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi’nde bir meslek lisesi kurma projemiz var. Buradan yetişen gençleri kendi üretim tesislerimizde istihdam etmeyi planlıyoruz. Böylece gençler hizmet sektörüne yönelmek yerine üretimin bir parçası olacak. Bu da ihracatımıza ve ekonomimize önemli katkı sağlayacak.”

OMS Collection, fuarda mutfak pişirme grupları, içecek hazırlama ürünleri, sofra grubu, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve çeyiz setleri gibi geniş bir ürün yelpazesini sergiledi. Modern tasarımı ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Mutfak pişirme grupları, içecek hazırlama ürünleri, sofra grubu, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve çeyiz setleri başta olmak üzere birçok farklı kategoride ürün sunan OMS Collection, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan tasarımlarıyla ilgi odağı oldu.

Fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Özger, OMS Collection’ın inovasyona ve kaliteye dayalı üretim anlayışını sürdüreceğini ifade etti.