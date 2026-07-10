2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde 379 bin 110 adetlik satışa ulaşan marka, Türkiye’de de geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık yüzde 11,4 büyüme kaydetti. OMODA | JAECOO, temmuz ayı boyunca JAECOO 7, OMODA 5 ve OMODA 7 modellerini rekabetçi fiyatlarla kullanıcılarla buluşturuyor. Bununla birlikte online showroom üzerinden sunulan dijital deneyim sayesinde kullanıcılar, araçlarını diledikleri yerden inceleyerek online rezervasyonla satın alma sürecini kolayca başlatabiliyor. OMODA | JAECOO, kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Yenilikçi tasarım anlayışı, ileri teknolojileri ve kullanıcı odaklı mobilite vizyonuyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, global pazarlardaki güçlü büyümesini Türkiye'deki istikrarlı performansıyla ve kullanıcılara sunduğu özel avantajlarla desteklemeye devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde 379 bin 110 adetlik satışa ulaşarak yıllık 1 milyon adetlik satış hedefine ilerleyen marka, Türkiye’de de geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık yüzde 11,4 büyüme kaydetti. JAECOO 7, OMODA 5 ve OMODA 7 modellerini temmuz ayına özel fiyatlarla kullanıcılarla buluşturan markanın Türkiye'de satışa sunulan tüm modelleri online showroom üzerinden incelenebiliyor ve online rezervasyonla satın alma süreci başlatılabiliyor.

Temmuz ayında avantajlı fiyatlar

Global başarısını Türkiye'deki büyümesiyle de destekleyen OMODA | JAECOO, temmuz ayında da kullanıcılarına rekabetçi fiyat avantajları sunmaya devam ediyor. Yüksek donanım paketiyle kendi segmentinde ayrışan JAECOO 7, temmuz ayında 2.270.000 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Akıllı sürüş destek sistemleri, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve premium sürüş deneyimi sunan model, güçlü fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor.

Markanın yeni nesil mobilite anlayışını temsil eden ve akıllı kaydırılabilir ekran teknolojisi, premium ses sistemi ve kişiselleştirilebilir dijital özellikleriyle araç içi deneyimi yeni bir seviyeye taşıyan OMODA 7 Neo, 2.680.000 TL anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Yenilikçi tasarımı ve kullanıcı odaklı teknolojileriyle dikkat çeken model, markanın D-SUV segmentindeki iddiasını ortaya koyuyor.

Fütüristik tasarımı ve akıllı teknolojileriyle dikkat çeken OMODA 5 Ultima, gelişmiş sürüş destek sistemleri, 5 yıldızlı güvenlik standartları ve zengin donanımıyla temmuz ayında 2.099.000 TL anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Sportif tasarımı akıllı teknolojilerle buluşturan OMODA 5, modern şehir yaşamına uyum sağlayan dinamik karakteriyle genç ve teknoloji odaklı kullanıcıların beklentilerine cevap vermeyi sürdürüyor.

OMODA | JAECOO global büyümesini sürdürüyor

Sınırlı süreyle geçerli temmuz ayı fiyatlarıyla OMODA | JAECOO, farklı segmentlerdeki güçlü modellerini avantajlı koşullarla kullanıcılarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Dünya genelinde yılın ilk yarısında 379 bin 110 adetlik satış performansına ulaşan ve küresel büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiren marka, kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” anlayışını sahiplenerek, daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklayan marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin.” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Global marka elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği azim ve mükemmellik ruhundan ilham alan Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mentalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.