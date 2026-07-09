Aksaray Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte dikilen 100 fidan, iki kurum arasındaki uzun yıllara dayanan iş ortaklığının ve sürdürülebilirlik vizyonunun simgesi oldu. Mercedes-Benz Türk ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kâmil Koç'un 100. yılı anısına fidanlar toprakla buluşturulurken, iki kurum arasındaki köklü iş ortaklığının gelecek nesillere taşınacağı mesajı verildi.

Mercedes-Benz Türk, 100 yıllık köklü geçmişiyle sektörün öncü markalarından Kâmil Koç’un kuruluş yıl dönümünü, Aksaray Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilen 100 fidan dikim etkinliğiyle kutladı. İki şirket arasındaki uzun soluklu iş ortaklığını geleceğe taşıyan fidan dikimi organizasyonu, sürdürülebilirlik odağındaki ortak vizyonu da güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Aksaray’da bulunan Mercedes-Benz Türk Aksaray Hatıra Ormanı’ndaki etkinliğe Mercedes-Benz Türk adına Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Kurumsal İletişim Birim Müdürü Selen Uludoğan, Otobüs Filo Satış Koordinatörü Taylan Özyiğit ve Otobüs Pazarlama İletişimi Müdür Yardımcısı Uğur Arslanoğlu katıldı. Kâmil Koç adına ise Genel Müdür Çağatay Kepek, İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, Ankara Bölge Koordinatörü Umut Özcan, Halkla İlişkiler Yöneticisi Ahmet İmren, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Sinan Yaman, Özmal Filo Yönetim ve Raporlama Grup Müdürü Tayfun Akgün ile Özmal Filo Saha Operasyon Müdürü Sefer Erdoğdu, Özmal Filo Yöneticisi Fatih Özerol, Kurumsal Strateji ve Projeler Koordinatörü Berrak Zavutlar etkinlikte yer aldı. Etkinlikte ayrıca Kâmil Koç’un Aksaray, Nevşehir, Konya, Kayseri ve Kırşehir’deki acente yöneticileri de hazır bulundu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Türkiye'nin karayolu yolcu taşımacılığı tarihinde 100 yıllık iz bırakan Kâmil Koç'un bu önemli kilometre taşını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir asır boyunca kalite, güvenlik, konfor ve müşteri memnuniyetini odağına alan yaklaşımıyla milyonlarca yolcuyu sevdiklerine ulaştıran Kâmil Koç, yalnızca sektörünün gelişimine öncülük etmekle kalmayıp ülkemize de önemli değer katan köklü bir marka olmayı başardı. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş ortaklığımızı, karşılıklı güvene ve ortak değerlere dayanan güçlü bir birliktelik olarak görüyoruz. Kâmil Koç'un kalite, güvenlik, konfor ve müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımı ile Mercedes-Benz Türk'ün kalite, güven, konfor ve sürdürülebilirlik vizyonu arasındaki uyum, iş ortaklığımızın en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Kâmil Koç'un 100. yılı anısına birlikte diktiğimiz bu 100 fidan, yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığımızın yanı sıra gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuzun da simgesi niteliğinde. Doğaya bıraktığımız bu kalıcı iz, köklü iş ortaklığımızın gelecekte de aynı güven ve dayanışmayla büyüyerek devam edeceğinin anlamlı bir göstergesi olacak. Bir asırlık bu kıymetli yolculukta Kâmil Koç ailesini ve emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarını gönülden kutluyor, iş ortaklığımızın daha nice yıllar boyunca güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Etkinlikte konuşan Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek ise Kâmil Koç’un 100 yıllık yolculuğunun, Türkiye’nin ulaşım tarihine eşlik eden önemli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün burada, Kâmil Koç’un 100. yılını böylesine anlamlı bir etkinlikle taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bir asır önce Anadolu yollarında başlayan yolculuğumuz, bugün Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan güçlü bir markaya dönüştü. Geride bıraktığımız yıllar boyunca milyonlarca yolcuya yol arkadaşlığı yapmak; ailelere, öğrencilere, çalışanlara ve hayallerinin peşinden giden sayısız insana eşlik etmek, bizim için ticari bir başarının çok ötesinde büyük bir sorumluluğu ifade ediyor. Türkiye’nin 100 yıllık köklü markalarından biri olmanın verdiği gurur, bizi her gün daha ileriye taşıyan bir ilham kaynağıdır. Bu anlamlı yolculukta yanımızda olan iş ortaklarımız da başarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Mercedes-Benz Türk ile onlarca yıldır sürdürdüğümüz iş ortaklığı, yalnızca araç tedarikine dayanan bir ilişki değil; karşılıklı güven, ortak vizyon ve sektöre değer katma anlayışı üzerine kurulu güçlü bir ortaklıktır. Kâmil Koç’un yüzüncü yılında bu birlikteliği Mercedes Benz Türk’ün Aksaray’da kurduğu çok kıymetli Aksaray Hatıra Ormanı’na diktiğimiz fidanlarla taçlandırmak bizim için son derece anlamlıdır. Çünkü diktiğimiz her fidan gibi, bu ortaklık da gelecek nesillere bıraktığımız değerli bir mirası temsil etmektedir. Mercedes Benz Türk’ün uzun yıllardır yoğun çabalar göstererek büyüttüğü, geleceğimiz için çok kıymetli olan bu hatıra ormanına dikim gerçekleştiren ilk misafir firma olma ayrıcalığını tanıyarak Kâmil Koç markasına verdiği değeri bir kez daha gösteren başta Osman Bey olmak üzere tüm Mercedes-Benz Türk ekibine teşekkür ediyorum. Bu fidanlar, geçmişe duyduğumuz saygının ve geleceğe olan inancımızın simgesidir. Önümüzdeki yüz yılda da bu köklü iş ortalığı birlikte büyümeye ve Türkiye’nin yollarına değer katmaya devam edeceğiz.”