Bu kapsamda marka, 2026 model yılı DELIVER 7 ve DELIVER 9 modellerinde 500 bin TL için 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi desteği sunuyor. Güçlü dizel motorları, düşük yakıt tüketimleri, geniş yükleme hacimleri, ileri seviye güvenlik donanımları ve 5 yıl veya 160.000 kilometre garanti desteğiyle öne çıkan Maxus modelleri, işini büyütmek isteyen profesyoneller için cazip satın alma fırsatları sağlıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor bünyesindeki İngiliz kökenli Maxus, temmuz ayında hafif ticari araç sahibi olmak isteyen işletmeler için avantajlı satın alma koşullarını devreye aldı. Bu kapsamda, 2026 model yılı Maxus DELIVER 7 L1H1 için 1.299.000 TL anahtar teslim satış fiyatıyla birlikte 500 bin TL için 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi desteği sağlanıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt boyutları, 6,3 metreküp yükleme hacmi ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan DELIVER 7, işletmelerin günlük taşımacılık ihtiyaçlarına verimli bir çözüm sunuyor. Daha yüksek taşıma kapasitesi arayan kullanıcılar için geliştirilen ve 11,5 metreküp yükleme hacmi sunan Maxus DELIVER 9 L3H2 ise 1.499.000 TL anahtar teslim satış fiyatı ve 500 bin TL için 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi avantajıyla dikkat çekiyor.

Maxus DELIVER 7: ticaretin konforu!

İdeal boyutlarıyla ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çeken Maxus DELIVER 7 L1H1, 6,3 metreküplük yükleme hacmiyle günlük operasyonlarda yüksek verimlilik sağlıyor. 2,0 litre turbo dizel motoru, 166 HP güç ve 390 Nm tork üreterek güçlü performans ile ekonomik kullanımı bir araya getiriyor. WLTP birleşik ölçümlerine göre 7,9 litre/100 km yakıt tüketimiyle işletme maliyetlerini azaltan model, zengin donanımı ve ileri seviye güvenlik sistemleriyle de profesyonellerin beklentilerini karşılıyor.

Maxus DELIVER 9 ile daha fazla yük, üstün verimlilik!

11,5 metreküp yükleme hacmiyle yüksek taşıma kapasitesi sunan Maxus DELIVER 9 L3H2, geniş iç mekânı ve binek araç konforuna yakın sürüş karakteriyle uzun çalışma günlerini daha rahat hale getiriyor. 2,0 litre turbo dizel motoru 146 HP güç ve 375 Nm tork üreterek güçlü ve verimli bir performans sunarken, 236 derece açılabilen arka kapıları yükleme ve boşaltma işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Uzun garanti, güven veren satış sonrası hizmetler

Maxus, dizel ürün gamına sağladığı 5 yıl veya 160.000 km garanti ile müşterilerine uzun süreli güven sunuyor. Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ve servis ağı, satış sonrasında da işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Böylece kullanıcılar avantajlı satın alma koşullarının yanı sıra yaygın servis ağı ve düşük işletme maliyetlerinden de yararlanabiliyor.