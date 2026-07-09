Güncellenen donanım özellikleri ile CR-V, 2.0 litrelik e:HEV hibrit güç aktarma sistemiyle Temmuz 2026’da Türkiye’de satışa sunulurken; ZR-V de güvenlik güncellemeleri, iç mekan iyileştirmeleri ve tasarım detaylarındaki yeniliklerle konforunu artırarak Ağustos ayında Türkiye pazarında yer alacak. Her iki model de Honda’nın hibrit mobilite vizyonunu SUV segmentinde ileri taşımaya devam edecek.

Honda, hibrit SUV ürün gamında yer alan CR-V ve ZR-V modellerini Avrupa regülasyonlarına uyum ve model yılı güncellemeleri kapsamında yeniliyor. Yeni güncellemelerle birlikte güvenlik donanımları güçlendirilirken, tasarım ve iç mekân detaylarında da iyileştirmeler sunuluyor. Honda’nın SUV ailesinde üst segmentini temsil eden CR-V modeli öne çıkarken; Honda’nın SUV segmentindeki diğer temsilcisi ZR-V’de yapılan iyileştirmelerle markayı daha ileri taşıyor. Her iki model de Honda’nın elektrifikasyon vizyonunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Honda CR-V: Yenilenen tasarım ve güncellenen donanımlar

Honda CR-V, 2026 yılında Avrupa regülasyonlarına uyum sağlayan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR 2 Wave 3) güncellemeleriyle birlikte kapsamlı şekilde yenilendi. A sütununa entegre edilen kamera sistemi yeni güvenlik standardıyla birlikte modele dahil edildi. Kapı kolları, yan aynalar ve anten gövde renginden parlak siyah detaylara geçiş yapılırken, jant tasarımında da artık Berlina siyah rengi sunuluyor. Hibrit kimliğini vurgulayan H logosu yeni siyah tasarımıyla sunulurken, iç mekânda koltuk desenleri de yenileniyor. Honda’nın 2.0 litrelik motoruyla güçlü ve 4 çeker bir hibrit deneyimi sunan CR-V e:HEV modeli, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle temmuz ayında Honda bayilerinde satışa sunulacak.

Honda ZR-V: Yeni donanımlar ile daha fazla konfor

Honda ZR-V e:HEV modeli de günlük kullanımda verimlilik, konfor ve sürüş keyfini bir arada sunmaya devam ediyor. Makyajlanan ZR-V modelinin A sütununa entegre kamera sistemi eklenerek Avrupa regülasyonlarına uyum sağlanıyor. İç mekânda koltuk soğutma özelliği sunularak konfor seviyesi artırılıyor. Jant tasarımı ve renk detaylarında yapılan güncellemelerle daha modern bir görünüm elde edilirken, gövde alt parçalarında yapılan renk değişiklikleri tasarım bütünlüğünü güçlendiriyor. Honda ZR-V, bu güncellemelerle birlikte hem şehir içi kullanımda hem de uzun yol sürüşlerinde daha konforlu ve rafine bir SUV deneyimi sunmayı sürdürüyor. Makyajlı ZR-V e:HEV modelinin ağustos ayında satışa sunulması planlanıyor.

Honda, CR-V ve ZR-V modellerinde gerçekleştirdiği güncellemeleriyle SUV ürün gamını daha ileri bir seviyeye taşımayı sürdürüyor. Güvenlik, konfor ve tasarım alanlarında yapılan iyileştirmeler, Honda’nın kullanıcı odaklı mühendislik yaklaşımını ve Avrupa regülasyonlarına uyum konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Honda Türkiye, hibrit teknolojilerle desteklenen SUV ürün gamıyla farklı segmentlerde verimli, güvenli ve keyifli sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.