OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann’ın da katılımıyla İstanbul’da gerçekleşen törende konuşan Bolat, “Son yıllarda küreselleşme yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlasa da, elde edilen refah ve büyüme tüm ülke ve bölgeler arasında eşit şekilde dağılmadı” ifadelerini kullandı.

"Dünya ticareti dengesizlik ve jeopolitik risklerle karşı karşıya"

Dünya ticaretinde yaşanan sorunlara değinen Bolat, arz zincirlerinde yaşanan kopukluklar, lojistik engeller ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, ticaretin dengesiz gelişimi ve eşit olmayan rekabet koşullarının korumacılığı artırdığını söyledi.

İklim değişikliği ve dijitalleşme yapısal dönüşüm gerektiriyor

İklim değişikliğinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım, kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Bakan Bolat, bu nedenle üretim ve tüketim modellerinde “yeşil dönüşüm”ün artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara da değinen Bolat, “Dijital ekonomi, gelişmekte olan ülkeler için büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak dijital teknolojilere erişimdeki eşitsizlikler ve finansman eksiklikleri, bu fırsatların değerlendirilmesini zorlaştırıyor” dedi.

“Çok taraflı iş birlikleriyle adil dönüşüm sağlanabilir”

Küresel ekonomik sistemin daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir hale gelmesi için çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, “Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi, serbest ve adil ticaretin teminatıdır. Pazarın işleyişini bozan politikalarla hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Bakan Bolat, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde ülkelerin farklı yaklaşımlarının uyumlaştırılmasının ve ortak çözümler geliştirilmesinin, uyum maliyetlerini azaltarak daha kapsayıcı bir küresel dönüşüm ortamı yaratacağını ifade etti.

Gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için tarımsal iş birliği vurgusu

İklim değişikliğinin tarım sektöründe oluşturduğu risklere dikkat çeken Bolat, “Gıda güvenliğini sağlamak ve kırsal kalkınmayı desteklemek adına, tarım pazarlarının işleyişini güçlendirecek çok taraflı diyalog ve iş birlikleri hayati önemdedir” dedi.

Tedarik zincirlerinin dayanıklılığı için küresel ortaklık çağrısı

Küresel tedarik zincirlerinin dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirten Bakan Bolat, bu kapsamda tedarik kanallarının çeşitlendirilmesi, bağlantılılık altyapısının güçlendirilmesi ve yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

OECD ile protokol imzalandı

Törenin sonunda, Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında İstanbul’daki OECD Merkezi’nin faaliyetlerinin devamını öngören bir protokol imzalandı. Protokole, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann birlikte imza attı.