Atletizmde Emel Dereli gülle atma seçmelerinde 17.02m atışıyla genel klasmanda 24. sırayı alarak finale yükselemedi.

Boksta Hatice Akbaş kadınlar 54kg finalinde Çinli Yuan Chang’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Halterde Muhammed Furkan Özbek erkekler 73 kiloda koparmada 150kg, silkmede 191kg ve toplamda 341kg derecesiyle Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.

Modern pentatlonda bireysel erkekler eskrim sıralama turunda Buğra Ünal yedinci olurken; bireysel kadınlar eskrim sıralama turunda İlke Özyüksel Mihrioğlu 24. oldu.

Taekwondoda kadınlar -57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli Yujin Kim’e 0-2 mağlup oldu. Repesaj karşılaşmasında Kanadalı Skylar Park’a da 0-2 yenilen milli sporcumuz Oyunları tamamladı. Erkekler -68 kiloda ise Hakan Reçber son 16 turunda Burkina Fasolu Ibrahim Maiga’yı 2-0 yenerek yükseldiği çeyrek finalde Ürünlü Zaid Kareem’e 2-0 mağlup olarak repesaja kaldı. Milli sporcumuz repesajda Brezilyalı Edival Pontes’e 2-1 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Voleybolda Kadın Milli Takımımız yarı finalde İtalya’ya 3-0 mağlup olarak bronz madalya maçına kaldı. Milli takımımız 10 Ağustos TSİ 18.15’te Brezilya ile karşılaşacak.