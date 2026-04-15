ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, açıklamalarında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. İtalya hükümetinin enerji ve uluslararası güvenlik politikalarını sorgulayan Trump, İtalya’nın küresel denge açısından gerekli rolü üstlenmediğini savundu.



"İran fırsatını bulsa İtalya'yı iki dakikada havaya uçururdu"

Meloni’nin İran’a saldırılara destek vermemesine tepki gösteren Trump, "İtalyan halkı, Başbakanınızın petrol temininde bize hiçbir yardımda bulunmamasını hoş görüyor mu? İnsanlar bunu hoş görüyor mu? Hoş gördüklerini sanmıyorum. Onun davranışları karşısında şok oldum. Cesur biri olduğunu sanıyordum yanılmışım. NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulmamıza yardım etmek istemiyor" ifadelerini kullanarak, "Meloni, İtalya'nın bu işe karışmak istemediğini söylüyor. İtalya’nın petrolünü oradan almasına rağmen, Amerika'nın İtalya için çok önemli olmasına rağmen. O, İtalya'nın bu işe karışmaması gerektiğini düşünüyor. Amerika'nın bu işi onun yerine halletmesi gerektiğini düşünüyor. İran fırsatını bulsa İtalya'yı iki dakikada havaya uçururdu" dedi.



"İtalya'nın yaptığı gibi insanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi"

İtalya'nın göç meselesini kararlı biçimde ele almadığını ve bunun ülkenin istikrarı üzerinde doğrudan sonuçlar doğuracağını belirten Trump, Meloni ile uzun süredir görüşmediğini ekledi. Macaristan’daki seçimlere değinen Trump, "Viktor Orban benim dostumdu, iyi bir adamdı. Göç konusunda iyi iş çıkardı. İtalya'nın yaptığı gibi insanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi" dedi.



Avrupa’nın enerji konusunda izlediği yanlış politikaların bedelini ödediğini ifade eden Trump, Avrupa’nın stratejik güzergahların güvenliği için ABD'ye aşırı bağımlı olduğunu savundu. Bu çerçevede Hürmüz Boğazı’na değinen Trump, boğazın güvenliği konusunda Avrupa’nın ABD’ye destek vermemesini eleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’yu bir kez daha hedef alan Trump, Papa’nın savaş karşıtı söylemlerine tekrar tepki göstererek, "İran'da ne olduğunu anlamıyor ve savaş hakkında konuşmamalı" dedi.



NATO’yu da hedef alan Trump, NATO’nun İran konusunda ABD’ye yardım etmediğini hatırlatarak, "Ne göndermek isterlerse göndermelerini istedim, ama istemiyorlar. Çünkü NATO kağıttan kaplandır" dedi.