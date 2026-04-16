İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A., bir WhatsApp grubunda diğer illerde yaşanan okul saldırılarına atıfta bulunan tehdit içerikli bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın ihbar edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Çocuk Şube ekipleri devreye girdi ve öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolapta 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu. Ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki ilk ifadesinde B.T.A.’nın, söz konusu paylaşımı “şaka yapmak amacıyla” yaptığını söylediği, mermilerin ise köyünden hatıra olarak getirildiğini iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan öğrencinin daha önce de disiplin sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir lisede eğitim gördüğü dönemde sınıfta torpil patlatması nedeniyle disipline sevk edilen B.T.A.’nın, bu olayın ardından okul değiştirdiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle son dönemde artan benzer olaylar nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılan tehdit içerikli paylaşımlara karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını vurgularken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki öğrencinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.