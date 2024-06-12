Yaşlı kadının yeni hedefi ise üniversite okumak.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde Yetişkinler 1. Kademe Temel Eğitim Programı ve Yetişkinler 2. Kademe Temel eğitim programını başarı ile tamamlayanlara belgeleri takdim edildi. Kursiyerler arasında yer alan 65 yaşındaki Fatma Aydın ise öğrenmenin yaşı yok diyerek başladığı kursta okuma yazma öğrendi. Azmiyle ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenen Aydın bundan sonraki ilk hedefinin ehliyet almak ardından da üniversite okumak olduğunu açıkladı. Aydın'ı bu mutlu gününde çocukları da yalnız bırakmadı. Okuma yazmanın yanında Bilgisayar İşletmenliği kursunu da tamamlayan Fatma Aydın başta öğretmeni Dudu Kayalı olmak üzere Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti.



Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay Fatma Aydın'a sertifikasını ve diplomasını takdim ederek, "Okuma yazmanın yaşı yok. Bunun en güzel örneklerinden birini Fatma Aydın bizlere gösterdi. Okuma yazma bilmeyen yaşı ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açık." diyerek, azminden dolayı Fatma Aydın'ı tebrik etti.