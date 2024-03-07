Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin “Kadınlar nasıl bir ekonomi istiyor?” sorusu ile 2021 yılında ilkini gerçekleştirdiği, Türkiye'nin Lider Kadınları Paneli ve Ödül Töreni, bu yıl 6 Mart 2024 tarihinde Pera Palace Hotel’de iş dünyasının seçkin katılımıyla gerçekleşti.

Kadınların yaşamın her alanında eşit şekilde temsil edilmesi sürdürülebilir ve dirençli bir gelecek inşa etmenin olmazsa olmazı anlayışı ile gerçekleşen panelde, Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı, ‘Anadolu’dan Yükselen Kadın Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülünü, Anadolu toprakları başta olmak üzere tüm Türkiye’de fırsat eşitliğini destekleyen, kamuoyunda bu konuda başarılı çalışmalar yapan herkese teşekkürlerini sunarak alan Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Cıncıkcı, “Öncelikle bu büyük onuru yaşamama vesile olan jüriye ve organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum. Kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş dünyasındaki rolünün güçlendirilmesini odağına almış bir şirketin “Kadın Çalışanı” olarak, bu ödülü kabul etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Yönetim kurulunun yüzde 30’u kadın üyelerden oluşan Oba Makarna olarak, sanayi üretimindeki kadın çalışan sayımızla da farkımızı ortaya koymak ve sanayi sektörüne bu anlamda ilham olabilmek bizler için son derece değerli. Üretimden kalite kontrole, saha ekiplerimizden vardiya amirlerimize kadar bir çok alana hakim kadın çalışanlarımızla gurur duyuyor, bu ödülü onlar adına kabul ediyorum. Bu vesileyle de tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.