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Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan ve hakem Alpaslan Şen'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mardin 1969 Spor, 59. dakikada Olarenwaju Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Vanspor FK, 90+3. dakikada Mehmet Manış'ın serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor puanını 8'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Vanspor FK ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

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