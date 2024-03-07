Ekonomi Gazetesi tarafından, fırsat eşitliğini desteklemek, yapılan başarılı çalışmaları duyurmak ve ödüllendirmek amacıyla bu yıl 2’ncisinin düzenlediği Türkiye’nin Lider Kadınları Paneli ve Ödülleri’nin sahipleri, 6 Mart’ta Pera Palace Hotel’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Kadınların her sektörde kendilerine eşit imkanlar ve çalışma fırsatlarını yakalaması için çalışmalar gerçekleştiren Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü”ne layık görüldü.

“Kadın olmadan kalkınma olmaz ve refah bir toplum inşa edilemez”

Törende konuşma yapan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, "Kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirmek ve liderlik pozisyonlarında daha etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak en önemli misyonumuz. Bu doğrultuda, Gürok Grup olarak, kadınların iş dünyasındaki varlığını desteklemek ve yönetim katındaki etkilerini artırmak için çeşitli programlar ve politikalar geliştiriyoruz. Bu yolculuğumuzda aldığımız bu ödül, beni çok gururlandırdı. Kadınların iş dünyasındaki fırsat eşitliğine ve başarıya ulaşmalarını sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın olmadan kalkınma olmaz ve refah bir toplum inşa edilemez. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda artan oranda, iş yaşamı ve sanayide kadınlarımız görev alacak ve kalkınmanın taşıyıcı gücü olacaklar" diye konuştu.