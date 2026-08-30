Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçtan puan hak ederek ayrılmaları gerektiğini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadele olduğunu belirterek sözlerine başlayan Stoilov, 'İki takım da çok fazla doğru şey sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar oluşturduk ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar, daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puanı veyahut puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz' diye konuştu.

'Gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor'

Duran toplarla ilgili çok fazla çalıştıklarını aktaran Stanimir Stoilov, 'Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün farkımız aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var, belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'İlk amacımız rakibin öndeki baskısını kırmaktı

Maçtaki taktikleri üzerine konuşan Stoilov, 'İlk amacımız rakibin öndeki baskısını, Galatasaray'ın öndeki baskısını kırmaktı. Onlara bu şansı vermemekti. O yüzden orada biraz orta bloğu aşarak direkt uzun toplarla hareket ettik ve aynı zamanda santrforlarımız bu topları iyi takip eden, arkaya, bu topların arkasına, ardından iyi koşular atan santrforlar. Onların da bugün iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü rakip olarak baktığınızda Abdülkerim, Sanchez gibi stoperler ligin belki de en iyi stoperleri. Onlara karşı santrforlarımız elinden geleni yaptılar ve iyi bir iş çıkardılar. İkinci yarıda biraz rakip bizi geriye doğru itmeye başladı ve biz burada biraz baskı altında kaldık. Bir konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşadık burada. O yüzden aynı şekilde bu topları kullanamadık ve oyunun bu bölümünde Galatasaray pozisyonlar üretti ve aradıkları golleri de buldular. Sonra biz tekrar oyunumuza döndük ve oyunumuzun bu bölümünde pozisyonlar ürettik fakat istediğimiz son golü maalesef bulamadık' açıklamasını yaptı.

'Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var'

Geçen yıl savunma anlamında güçlü ve istikrarlı olduklarının altını çizen Bulgar çalıştırıcı, 'Aslında bu sene de öyleydik ama şanssız sakatlıklar oldu maalesef. Şimdi orada genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Tabii ki 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde sizin de belirttiğiniz gibi çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma hattı ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ama bir an önce ben bu transfer döneminin bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler, gidenler oluyor. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla beraber savunma hattında da tekrar çok güçlü olacağımızı düşünüyorum ve bu problemi de çözeceğimize inanıyorum' şeklinde konuştu.

'Hakem hataları ile ilgili konuşmak istemiyorum'

Hakemler ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Stoilov, 'Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişmeye odaklanmak istiyorum. Hakem hataları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim' diyerek sözlerini noktaladı.