TEKNOFEST girişimcileri tarafından sıfırdan kodlanan milli yazılım altyapısı, yeni arayüzü ve hikâye modu gibi yenilikleriyle NSosyal, dijital dünyada dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı.

Milli Yazılım Altyapısıyla Baştan Sona Yenilendi

Türkiye’nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal, önceki sürümlerde kullanılan açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen geride bırakarak, tüm mimarisini uçtan uca yerli ve milli yazılım ile yeniden inşa etti. Platformun tüm katmanları, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda TEKNOFEST girişimcileri tarafından sıfırdan geliştirildi.

Bu dönüşümle birlikte NSosyal, modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

Hikâye Modu ve Yenilenen Medya Deneyimi

Yapılan son güncellemelerle NSosyal kullanıcılarına, küresel sosyal medya platformlarında yaygın olarak kullanılan “hikâye modu” sunulmaya başlandı. Önceki sürümlerde büyük ilgi gören medya modu ise tamamen yenilenerek daha hızlı ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu.

Tüm Veriler Türkiye’de, Güvenlik En Üst Seviyede

NSosyal, dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içerisindeki yerel sunucularda barındırıyor. Yerli yazılım altyapısı sayesinde verilerin yurt dışına çıkışı engellenirken, siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı.

Bu yaklaşım, platformu yalnızca teknik olarak değil, stratejik açıdan da güçlü bir konuma taşıyor.

Manipülasyonsuz ve Şeffaf Sosyal Medya Deneyimi

NSosyal, kullanıcıları uygulama içinde uzun süre tutmayı hedefleyen manipülatif algoritmalar yerine, şeffaf ve kullanıcıyı yönlendirmeyen akış sistemleri kullanıyor. Reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi önceleyen platform, kişisel verilerin gizliliğine ve mahremiyete odaklanan yapısıyla öne çıkıyor.

“Yüz Yüze” Samimiyetinde Dijital İletişim

Platform, kullanıcı alışkanlıklarını ticari bir ürüne dönüştürmeden, insani iletişimi merkeze alan bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor. NSosyal, temiz, güvenli ve samimi bir dijital iletişim alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Dijital Kirliliğe Karşı Etik Yapay Zekâ

NSosyal’in altyapısında kullanılan etik yapay zekâ modeli, moderasyon süreçlerini hızlandırırken spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimlerini minimum seviyeye indiriyor. “Ahlaklı yapay zekâ” olarak tanımlanan T3AI botu, platform kullanıcılarına aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kısa Sürede 1,7 Milyon Kullanıcıyı Aştı

Yerli yazılım gücü, güvenli altyapısı ve yenilenen kullanıcı deneyimiyle NSosyal, kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıyı aşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli sosyal medya platformları arasında yerini aldı.