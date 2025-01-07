Nissan Türkiye mobil uygulamasından alınan servis randevularında bakım işçiliklerinde geçerli %10 indirim yaş bağımsız tüm Nissan araçlara sunuluyor.

Servis, Bakım yedek parça kampanyalarına ek olarak kış ve dört mevsim lastiği kampanyaları ile Nissan müşterileri kışa hazırlanıyor.

Bonus kredi kartlarına özel 6 taksit imkânı sunulan kampanya Ocak ayı boyunca geçerli.

Nissan Türkiye, müşterilerinden gelen yoğun istek üzerine 3 yaş üstü tüm Nissan araçlara özel avantajlı servis kampanyasını Ocak ayında da devam ettiriyor. Nissan yetkili servis uzmanlığı ve güvencesinin sunulduğu bu kampanyada 31 Ocak tarihine kadar geçerli 3 yaş üzeri Nissan araçlarda periyodik bakım ürünleriyle birlikte, süspansiyon, debriyaj, fren disk, fren balata, ağır bakım kayış setleri, ateşleme bujileri ve aksesuar ürünlerinde geçerli, araç yaşına bağlı işçilik dahil %30’lara varan indirimler mevcut.

Buna ek olarak Nissan Türkiye mobil uygulaması üzerinden alınan periyodik bakım randevularında %10 işçilik indirimi yaş bağımsız tüm Nissan araçlar için ek fırsat sunuyor. Nissan araç sahipleri uygulamayı nissan.com.tr resmi web sitesinden ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebiliyor.

Nissan Türkiye, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle güvenli sürüş için kritik öneme sahip kış lastiklerine geçmenin önemine vurgu yapıyor. Nissan araçlara tam uyumlu kış lastikleri geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyatlarla Nissan Yetkili Servislerinde sunuluyor.

Tüm kampanyalara ek olarak Bonus kredi kartlarına özel 6 taksit imkânı ve Garanti BBVA’dan 36 ay kredi imkanı da Ocak kampanyasında dikkat çekiyor.