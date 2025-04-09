Araç yaşından bağımsız tüm Nissan orijinal aksesuarlarında %30 indirim fırsatı da mevcut.

Nissan Türkiye mobil uygulamasından alınan servis randevularında bakım işçiliklerinde geçerli %10 indirim yaş bağımsız tüm Nissan araçlara sunuluyor.

Nissan Türkiye, 3 yaş üstü tüm Nissan araçlara özel avantajlı servis kampanyasını kapsamları daha da genişleterek Nisan ayında da devam ettiriyor. Nissan yetkili servis uzmanlığı ve güvencesinin sunulduğu bu kampanyada 30 Nisan tarihine kadar geçerli 3 yaş üzeri Nissan araçlarda periyodik bakım ürünleriyle birlikte, tüm mekanik yedek parça ürünlerinde geçerli, araç yaşına bağlı işçilik dahil %30’lara varan indirimler mevcut.

Buna ek olarak; Nissan sahipleri, araçlarının yaşından bağımsız tüm Nissan orijinal aksesuarlarında %30 indirim fırsatından da Nisan ayı boyunca yararlanabilecek.

Garanti kapsamında olan araçlar dahil, Nissan Türkiye mobil uygulaması üzerinden alınan periyodik bakım randevularında %10 işçilik indirimi yaş bağımsız tüm Nissan araçlar için ek olarak sunuluyor. Nissan araç sahipleri uygulamayı nissan.com.tr resmi web sitesinden ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebiliyor.