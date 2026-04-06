Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek ve bağımsız yaşamlarını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Göktaş, sosyal desteklerin düzenli şekilde artırılarak devam ettiğini ifade etti.

Nisan ayı kapsamında yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı, 3 milyar 766 milyon lira ise engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar liralık ödeme hak sahiplerine ulaştırılıyor. Bakanlık, ödemelerin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.