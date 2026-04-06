İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki gösterildi. Paylaşımda, Trump’ın "Salı günü Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü olacak. Hepsi bir arada, daha önce benzeri görülmemiş olacak" sözleri hatırlatılarak, "ABD Başkanı bir kez daha İran’da sivillerin hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıyı yok etmekle açıkça tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler’in vicdanı yaşıyor olsaydı, savaş yanlısı ABD Başkanının sivil altyapıyı hedef alma yönündeki açık ve pervasız tehdidi karşısında sessiz kalmazdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Trump’ın bölgeyi "sonsuz bir savaşa sürüklemek istediği" belirtilerek, "Bu, sivilleri terörize etmeye yönelik doğrudan ve açık bir kışkırtma ve savaş suçu işleme niyetinin somut bir kanıtıdır. Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadeleri kullanıldı



Trump’tan İran’a açık tehdit

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran’a verdiği süreye değinerek, "Salı günü İran’da elektrik santrali ve köprü günü olacak. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.