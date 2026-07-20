Büyük heyecana sahne olan mücadelede normal süre golsüz tamamlanırken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Ferran Torres'in golü İspanya'yı 1-0'lık galibiyete ve dünya şampiyonluğuna taşıdı.

Bu sonuçla İspanya, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez FIFA Dünya Kupası kupasını müzesine götürerek dünya futbolundaki yerini bir kez daha perçinledi. Arjantin ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

90 dakika yetmedi, kupayı uzatma golü belirledi

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tutarken, kaleciler yaptıkları kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. Maçın kırılma anı ise uzatma öncesinde yaşandı. Arjantin'de Enzo Fernandez, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Güney Amerika temsilcisi uzatma bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Sayısal üstünlüğü iyi değerlendiren İspanya, 106. dakikada aradığı golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın arka direkte kafayla indirdiği topu Ferran Torres ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri son düdükle birlikte dünya şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya'nın altın jenerasyonu taçlandı

Son yıllarda Avrupa futboluna damga vuran genç oyuncularıyla dikkat çeken İspanya, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Nico Williams ve Ferran Torres gibi yıldızların öncülüğünde Dünya Kupası'nı kazanarak yeni futbol jenerasyonunun gücünü tüm dünyaya gösterdi.

Teknik Direktör Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nı da kazanarak uluslararası futbolun zirvesine yerleşti.

Mbappe gol kralı oldu, tarihe geçti

Turnuvanın en golcü futbolcusu ise Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe oldu. Attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükselterek organizasyon tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti.

Gol krallığında Lionel Messi 8 golle ikinci sırayı alırken, Norveçli yıldız Erling Haaland ise 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da final karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı kutladı.

Erdoğan paylaşımında, "2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nı yürekten tebrik ediyor; dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol şöleni unutulmayacak

Bir ay boyunca milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası, yüksek tempolu karşılaşmaları, sürpriz sonuçları ve yıldız futbolcuların performanslarıyla hafızalara kazındı. Finalde ortaya konan mücadele ise organizasyona yakışır nitelikte olurken, İspanya kupayı kaldırarak dünya futbolunun yeni hükümdarı oldu.

2026 Dünya Kupası, hem genç yıldızların yükselişine sahne olması hem de Kylian Mbappe'nin kırdığı tarihi gol rekoruyla futbol tarihindeki unutulmaz organizasyonlar arasında yerini aldı.