‘Geleceğe Hazırlar’ amacı doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin yanında olduklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Türk tarımını ve çiftçisini 70 yıldır destekleyen TürkTraktör olarak, yaygın bayi ve servis ağımız ile birlikte çok büyük bir aileyiz. Artarak devam eden 3S plaza yatırımlarımızla birlikte ailemiz her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Değerli çiftçilerimizle ‘Faz 5 Günleri’ gibi özel günlerde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 9 ilde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize katılarak sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerimizi yerinde deneyimleyen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye'nin en çok tercih edilen traktör markası New Holland ürünlerinin sergilendiği ‘Faz 5 Günleri’ 23 Temmuz’da Tekirdağ’da başlarken, sırasıyla Bursa, İzmir, Konya, Şanlıurfa, Adana, Nevşehir, Samsun ve Kars’ta düzenlendi. 13 Ağustos’ta tamamlanan Faz 5 Günleri’ne katılan yaklaşık 2,300 çiftçi, traktör ve ekipmanların yanı sıra TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan Otomatik Dümenleme Sistemleri, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemleri, yerli araç bağlantı sistemi TTConnect ve yerli akıllı yönlendirme sistemi TTGuide hakkında da uzmanlar tarafından bilgi aldı.

Tarlam Cepte'nin Kullanıcı Sayısı 160 Bine Yaklaştı

2019 yılında tarımda dijital dönüşüm için hayata geçirilen ve kendi kategorisinde en çok tercih edilen aplikasyon olan Tarlam Cepte, Faz 5 Günleri kapsamında çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Her geçen gün geliştirilen ve çiftçilerin tarladaki ürünlerinin takibini sağlayan Tarlam Cepte’nin kullanıcı sayısı 160 bine yaklaştı. Tarlam Cepte’nin çiftçilere sunduğu kolaylıklar arasında uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, uydu ile sulama önerileri, tarla kontrol haritası, canlı yağış ve fırtına takibi, bitki yetiştiriciliği önerileri, ilaçlama ve traktör kullanımı, tarla karşılaştırma gibi pek çok özellik yer alıyor.