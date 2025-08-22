Netanyahu, kendisine yöneltilen “Hamas ateşkesi kabul etse bile İsrail Gazze’nin tamamını işgal etmeyi ve Hamas’ı ortadan kaldırmayı planlıyor mu?” sorusuna, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağız. Bu konuda hiçbir zaman soru işareti olmadı” şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Netanyahu, Hamas’ın silah bırakması ve en az 20’si hayatta olan 50 rehineyi serbest bırakması halinde savaşın derhal sona erebileceğini de dile getirdi.

Bu açıklamalar, İsrail’in Gazze’deki askeri hedeflerinden geri adım atmayacağına işaret ederken, olası bir ateşkes sürecinin de belirsizliklerle gölgelendiği yorumlarına yol açtı.