Ynet haber sitesinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, ateşkesin ikinci aşamasını engellemeye yönelik adımlar attığı iddia ediliyor. Habere göre, Netanyahu ve hükümetinin, anlaşmanın ikinci aşamasını müzakere etme konusunda isteksiz davrandığı belirtildi.

İsrailli güvenlik yetkilileri, müzakerelere başlanması gereken tarihin 3 Şubat olduğunu ancak hükümetin bu tarihe uymadığını vurguladı. Yetkili, hükümetin yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini ancak 2 Mart’a kadar bu görüşmeleri tamamlayacak yeterli zaman kalmadığını ifade etti. Ayrıca, Netanyahu'nun, dış dünyada ve İsrail'in dışında olan gelişmelerle ilgilenmediği ve müzakereleri inkar etmeye çalıştığı belirtildi.

Netanyahu'nun, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin yalnızca güvenlik kabinesinin onayından sonra başlayacağı taahhüdünde bulunduğu bildirildi. Smotrich, hükümette kalmak için bu şartı talep etti ve 2 Mart'tan sonra çatışmaların yeniden başlamaması halinde koalisyondan ayrılma tehdidinde bulundu. Ayrıca, ikinci aşama müzakerelerinin Katar'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, ancak bu sürecin Netanyahu'nun onayına bağlı olduğu ifade edildi.