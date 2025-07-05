Kendi diktiği veya müşterilerinin kullanıp geri verdiği tasarım elbiseleri kiraya veren Çekil, bu iş modelini pandemi döneminde başlattı. Bugün ise sistemi sayesinde adeta “emekli maaşı” gibi gelir elde eden onlarca kadının hayatına dokunuyor.

Düğünde giydi, sonra kiraya verdi… Beşi bir yerde yaptı, Mısır’a tatile gitti!

Filiz Çekil’in sistemi oldukça basit ama etkileyici: Müşteriler özel günlerinde giydikleri gelinlik ya da abiyeleri kuru temizlemeye verdikten sonra tekrar modacısına teslim ediyor. Çekil de bu kıyafetleri başka müşterilere kiralayarak her kiralamadan elde edilen gelirinin yarısını kıyafetin sahibine ödüyor. Kira fiyatları 25 bin TL’den başlarken bazı parçalar 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kuru temizleme masrafı çıkarıldıktan sonra kalan gelir paylaştırılıyor.

Çekil, bu sistemin ne kadar etkili olduğunu şu örnekle anlatıyor:

“Bir müşterim 3 abiye ve 2 esvap diktirdi. Düğünden sonra bana geri getirdi. Hepsini sisteme aldık. Öyle güzel kiralandı ki, kendisine iki tane beşi bir yerde aldı. Sonra da Mısır’a tatile gitti. Ciddi ciddi gelir elde etti.”

Her sezon kendini amorti eden elbiseler

Çekil’in kiralama sistemi öylesine ilgi görüyor ki, şehir dışından gelen müşteriler otellerde konaklayarak Bursa’da kıyafet diktiriyor. İstanbul, Ankara, Edirne gibi şehirlerden gelen kadınlar, özel tasarımları giyip ardından kıyafetlerini geri getirerek kiralama sistemine dahil ediyor. Özellikle düğün sezonlarında talepler katlanıyor. “Bir düğün için 30 kıyafet dikiyorum. Sonra geri geliyorlar, temizleniyor ve kiralık reyonuna giriyorlar. Haftada 20-25 kıyafetin dönüşünü alıyorum,” diyor Çekil.

“Emekli maaşınızı gönderdim” şakası gerçek oldu

Müşterilerin düzenli gelir elde etmesinden dolayı artık bu iş modeli bir espri konusu da olmuş:

“Bazı müşterilerime şaka yapıyorum: ‘Emekli maaşınızı gönderdim’ diyorum. Çünkü gerçekten düzenli bir gelir haline geldi,” diyen Çekil, sistemin sürdürülebilir olduğunu, sezon bitmeden kıyafetin kendini amorti ettiğini ve ardından yeni tasarımlarla döngünün devam ettiğini belirtiyor.

Moda sadece tüketim değil, paylaşım ve üretim de olabilir

50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen satış fiyatlarına karşın, kiralama modeli sayesinde her bütçeye hitap ettiklerini vurgulayan Filiz Çekil, “Her keseye uygun kıyafet dikiyorum. İnsanlar burada hayal ettikleri gibi giyinebiliyor,” diyor.

Sanatçılar için de özel tasarımlar yapan Çekil’in kiralama sisteminden henüz sanat dünyası faydalanmasa da, İstanbul ve Ankara’dan birçok ünlü isim özel dikim için Bursa’ya geliyor. Çekil, “Onlar daha çok sadece dikim yaptırıyor. Henüz kıyafetlerini kiraya veren olmadı,” ifadelerini kullanıyor.

Filiz Çekil’in başlattığı bu özgün model, modanın yalnızca bir tüketim aracı değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik, gelir üretimi ve paylaşım için bir platform olabileceğini gözler önüne seriyor. Her kiralanan kıyafet, başka bir hayalin parçası oluyor ve sahibine ekonomik katkı sağlıyor.