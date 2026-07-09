Antalya'nın Serik ilçesinde cep telefonuyla çektiği videoda elindeki yılanı göstererek "Ben öldürdüm" diyen bir vatandaş, koruma altındaki ok yılanı (Platyceps najadum) nedeniyle 22 bin TL idari para cezasına çarptırıldı. Daha sonra yılanı kendisinin öldürmediğini öne süren vatandaş, yaşadığı pişmanlığı dile getirerek yetkililerden affını istedi.

"Öldürdüm" dediği yılan koruma altındaki tür çıktı

Olay, 30 Nisan'da Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimini seralarda çalışarak ve hurdacılık yaparak sağlayan Bülent Nehoş, karpuz hasadı sırasında yerde kafası ezilmiş bir yılan buldu.

Yılanı eline alarak cep telefonu kamerasına konuşan Nehoş, videoda yılanı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan tespitlerde yılanın, Türkiye'de koruma altında bulunan ok yılanı (Platyceps najadum) olduğu belirlendi.

22 bin TL idari para cezası uygulandı

İnceleme sonucunda Bülent Nehoş hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altındaki yaban hayvanını öldürmeye yönelik fiil nedeniyle yaklaşık 22 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tebligatın adresine ulaşmasının ardından büyük şaşkınlık yaşayan Nehoş, yılanı öldürmediğini ancak görüntülerde yanlış beyanda bulunduğunu söyledi.

"Bir an gaza geldim, zır cahilim"

Yaşadığı olayın tamamen bilgisizlikten kaynaklandığını ifade eden Nehoş, yılanı serada ölü halde bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kafası ezik yılanı ölü buldum. Bir an gaza gelip 'Öldürdüm' dedim. Telefonun ne olduğunu bilmiyorum. İnterneti bile başkasına açtırıyorum. Zır cahilim."

Nehoş, videoda söylediği sözlerden dolayı büyük pişmanlık yaşadığını da dile getirdi.

"Pişmanlıktan gözüme uyku girmiyor"

Yılanı öldürmediğini yemin ederek savunan Nehoş, cezanın ardından vicdan azabı çektiğini belirtti.

"Şerefim üzerine yemin ederim, yılanı ben öldürmedim. Yapmadığım bir şeyi yaptım dedim. Pişmanlıktan gözüme uyku girmiyor. 22 bin lira ceza kesildi, 6 bin lirasını ödedim. Devletimizden affedilmeyi istiyorum. Bundan sonra yılan gelip beni soksa bile cezasını devlet versin."

Koruma altındaki türleri öldürmenin cezası var

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Türkiye'de koruma altında bulunan yabani hayvanların öldürülmesi, zarar verilmesi veya yasa dışı avlanmasının idari para cezalarına tabi olduğunu hatırlatıyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tür canlılarla karşılaşmaları halinde müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermeleri gerektiğini vurguluyor.