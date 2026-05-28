Hac vazifesi için Suudi Arabistan’da bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Türk hacıların selamlarını iletti. Görüşmede Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı’nı kutlayarak dualarının kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın mesajı kutsal topraklardaki hacılar tarafından alkışlarla karşılanırken, Bakan Kurum da bölgedeki manevi atmosferi aktararak hacıların selam ve iyi dileklerini Cumhurbaşkanı’na iletti.

Görüşmenin sonunda Erdoğan, “Bayramımız mübarek olsun, nice bayramlara” diyerek hac ibadetini sürdüren vatandaşlara sağlık ve huzur dileğinde bulundu.