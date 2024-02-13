Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen endeks oluşturucu MSCI, endekslerinde yaptığı değişiklikleri duyurdu.

Buna göre Global Standard Endeksler içerisinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne piyasanın beklentilerine paralel olarak Coca-Cola İçecek (CCOLA) eklendi.

Hektaş (HEKTS) ve Koza Altın (KOZAL) ise endeksten çıkarılan hisseler oldu.

MSCI Global Small Cap Endeksi'ne ise Türkiye'den dahil edilen 9 hisse şöyle sıralandı:

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER)

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. (REEDR)

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TABGD)

Small Cap Endeksi’nden çıkarılan tek hisse de Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) oldu.

Konuyla ilgili yapılan duyuruya göre güncelleme, 29 Şubat 2024’te ABD piyasaları kapandıktan sonra uygulamaya girecek.