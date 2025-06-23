Bu gelişme, son dönemde peş peşe gelen zamlarla zorlanan araç sahipleri için bir nebze de olsa rahatlama anlamına geliyor.

Peki 23 Haziran 2025 itibarıyla büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları ne seviyede?

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,50 TL/litre

Motorin: 54,72 TL/litre

LPG: 25,09 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,35 TL/litre

Motorin: 54,60 TL/litre

LPG: 24,49 TL/litre

Ankara

İzmir

Benzin: 52,49 TL/litre

Motorin: 55,91 TL/litre

LPG: 24,94 TL/litre

Son haftalarda Brent petrol fiyatlarının 81-84 dolar bandında dalgalanması ve kurdaki kısmi düşüş, akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarını etkilemeye başladı. Özellikle motorin fiyatlarında görülecek bu indirim, ulaştırma sektöründe maliyetleri bir miktar azaltabilir. Ancak yetkililer, fiyatların yine de küresel gelişmelere bağlı olarak kısa sürede yeniden değişebileceği uyarısında bulunuyor.

Vatandaşlar, güncel fiyat değişikliklerini takip ederek, özellikle indirim öncesi-tarihlerde akaryakıt alımlarını planlamaya çalışıyor. Akaryakıt fiyatlarının gidişatı, enflasyon ve genel ekonomik seyir üzerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Not: Fiyatlar dağıtım firmalarına ve şehir içindeki istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir.