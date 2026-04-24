Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 3 TL zam yapılması bekleniyor. Olası artış, özellikle taşımacılık ve günlük ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek.
İşte 24 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin: 62,76 TL
- Motorin: 69,35 TL
- LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
- Benzin: 62,62 TL
- Motorin: 69,21 TL
- LPG: 34,39 TL
Ankara
- Benzin: 63,73 TL
- Motorin: 70,47 TL
- LPG: 34,87 TL
İzmir
- Benzin: 64,01 TL
- Motorin: 70,75 TL
- LPG: 34,79 TL
Küresel enerji piyasalarındaki oynaklık ve kur etkisi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de değişkenliğini sürdürmesi bekleniyor.