Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 3 TL zam yapılması bekleniyor. Olası artış, özellikle taşımacılık ve günlük ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

İşte 24 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,76 TL

Motorin: 69,35 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,62 TL

Motorin: 69,21 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL

Küresel enerji piyasalarındaki oynaklık ve kur etkisi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de değişkenliğini sürdürmesi bekleniyor.