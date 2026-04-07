Hatırlanacağı üzere, akaryakıtta dün benzine 57 kuruş, motorine ise 7 lira 67 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Ancak son anda yapılan açıklamalarla bu artışların iptal edildiği duyurulmuştu. Bu gelişme, sürücüler arasında kısa süreli bir rahatlama yaratmıştı.

Ancak beklenen olmadı. Ertelenen zamların yalnızca bir gün gecikmeyle devreye alınacağı öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, motorine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 60 kuruş zam yapılacak.

Yapılacak artışla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,60 TL’den 86,40 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı ise 63,57 TL’den 64,17 TL’ye çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu ani değişimler, vatandaşların “Zam geldi mi, iptal mi edildi?” sorularını yeniden gündeme taşırken, sektör temsilcileri fiyatların küresel petrol piyasası ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalanmaya devam edebileceğini belirtiyor.

Gözler şimdi yeni fiyatların pompaya yansıyacağı tarihte.