Motorine Gece Yarısı Zam Beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yaklaşık 3,32 TL’lik zamyapılması bekleniyor. Böylece gün içinde yapılan indirimin etkisi büyük ölçüde geri alınmış olacak.

Hatırlanacağı üzere motorin fiyatlarında bugün 4,35 TL’lik indirim uygulanmıştı. Ancak uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, bu indirimi kalıcı hale getirmedi.

Küresel Gerilim Fiyatları Tetikliyor

Orta Doğu’da artan siyasi gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler, petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Bu durum, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Türkiye’de akaryakıt tabelalarına da doğrudan yansıyor.

Son haftalarda motorin fiyatlarında sık sık değişim yaşanırken, bazı dönemlerde toplam artışların oldukça yüksek seviyelere ulaştığı dikkat çekiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (İl İl)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,65 TL

Motorin: 72,26 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,51 TL

Motorin: 72,12 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 63,62 TL

Motorin: 73,38 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 63,90 TL

Motorin: 73,66 TL

LPG: 34,79 TL

Akaryakıt piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.