Halka arzı şirketin kurumsallaşması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiren Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa (Reşat) Narman, “Halka arzdan elde edilecek geliri; yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılında 9-10 adet arasında yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak da 200 ila 250 çalışana yeni istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca sektörde çıkabilecek inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirmeye hazırız” dedi.

Temelleri yaklaşık 64 yıl önce Erzurum’da ilk bakkaliye dükkanı ile atılan Mopaş halka arz ediliyor. İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Halka arza MOPAS koduyla katılım sağlanabilecek.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde; 43 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 57 milyon 330 bin TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.

Şirketin halka arzdan elde edeceği net gelirin ise 1 milyar 430 milyon 500 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Halka arz gelirinin yüzde 40 ila yüzde 45’inin yeni mağaza yatırımlarında, yüzde 15 ile 20’sinin güneş enerjisi santrali yatırımlarında, yüzde 15’inin tarımsal yatırımlarda, yüzde 15’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 10’unun ise e-ticaret ve teknoloji yatırımlarında kullanılması planlanıyor.

“Halka arz kurumsallaşma yolunda stratejik bir adım olacak”

Halka arzı, şirketin kurumsal yönetim ilkelerini daha da güçlendirmesi, daha şeffaf bir yapıya kavuşması ve karar alma süreçlerini iyileştirmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiren Mopaş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Mustafa (Reşat) Narman, “Halka arz büyüme ivmemize önemli bir katkı sağlayacak. Hedefimiz; halka arz ile geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak sermaye piyasalarının gücünü arkamıza almak. Halka arzdan elde edilecek geliri, yeni mağaza açılışları, mevcut mağazaların yenilenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi büyüme odaklı yatırımlarımızda değerlendirmeyi planlıyoruz. Sağlayacağımız finansman ile daha hızlı büyüme, marka bilinirliğimizin ve prestijimizin artması, daha dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşarak sektördeki konumumuzun güçlenmesi gibi şirketimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ayrıca, halka arz ile daha güçlü, şeffaf ve rekabetçi bir yapıya kavuşarak yatırımcılar, müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde güvenilirliğimizi artıracağız” dedi.

2025 yılında 9-10 adet arasında mağaza açılışı ve inorganik büyüme gündemde

Mopaş olarak halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirecekleri yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Narman, “Mağaza perakendeciliği ve e-ticaret kanallarında, 10 ana kategoride olmak üzere 18 bin 840 çeşit ürün ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz. İstanbul'da 104 ve Kocaeli'nde 23 olmak üzere 2 ilde toplam 127 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. Gelecek dönemde, müşteri odaklı yaklaşımımızı koruyarak, ‘Her Gün Daha Taze’ sloganımızla özdeşleşen tazelik ve kalite anlayışımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz; İstanbul ve Kocaeli'deki öncü konumumuzu korurken, stratejik büyüme adımlarıyla seçili bölgelerde varlığımızı artırmak. Ayrıca, dijitalleşme yatırımlarımızla online kanallarımızı geliştirerek, müşterilerimize daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz net gelirin yüzde 40-45’lik kısmını bu kapsamda yeni mağazalar açma stratejisi çerçevesinde değerlendireceğiz. 2025 yılında 9-10 adet arasında yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak da 200 ila 250 çalışana yeni istihdam olanağı sağlamayı hedefliyoruz. Organik büyümenin yanı sıra sektörde oluşabilecek fırsatları da değerlendirerek inorganik şekilde büyüme de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Böylece gelir artışı başta olmak üzere şirketimizin pazar ağını genişletmeyi, müşteri tabanını artırmayı ve marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Narman, ayrıca şirketin enerji tüketimini, yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla Tokat Artova ilçesinde bulunan 2,5 MW’lik güneş enerjisi santrallerine ek olarak yine Tokat ilinin Niksar ilçesinde 5,03 MW’lik lisanssız güneş enerjisi santralinin kurulmasının planlandığını ifade etti. Yeni güneş enerjisi santrali yatırımının, şirketin karbon ayak izini azaltmasına ve enerji verimliliğini artırmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Narman, “Mopaş olarak sebze-meyve tedariğimizi karşılamak amacıyla sürdürülebilir tarıma yönelik önümüzdeki dönem yeni yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra bilgi teknolojileri altyapımızı da güçlendirmeye yönelik yatırımlarımız da olacak. Böylece online pazardaki rekabet gücümüzü artırıp teknolojik yenilikleri entegre ederek operasyonel verimliliğimizi yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

“2024’ü mağaza yatırımları ve online satışlar ile başarılı bir şekilde tamamladık”

Şirketin finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Narman, sözlerine şöyle devam etti: “2024 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. 30 Eylül 2024 itibarıyla özkaynaklarımız 2 milyar TL olup grubumuzun brüt karı ise geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 50,6 artışla 2,5 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjımız; 2021, 2022 ve 2023 yılları ile 2023 ve 2024 yıllarının 3. çeyreği itibarıyla sırasıyla yüzde 19,8, 18,6, 25,1, 20 ve 26,8 olarak gerçekleşti. Grubumuzun hasılatı ise 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla 2023 yılının aynı dönemine göre reel yüzde 12,2 artışla 9,2 milyar TL’ye ulaştı. Ciro artışımızda; mağazalaşma yatırımlarımızın yanı sıra online ticaret platformları üzerinden gerçekleştirdiğimiz satış performansımızın etkili olduğuna inanıyoruz. Zira son yıllarda sektörde gösterdiğimiz başarılı performansımız sonucu pazar payımızın giderek yükselen bir trend izlediği gözleniyor. Nielsen'in Eylül 2024 verilerine göre, ulusal zincirler arasındaki pazar payımız yüzde 2,6 ve lokal zincirler arasındaki pazar payımız yüzde 22,9'dur. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarının da gücünü arkamıza alarak gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ile pazar payımızı daha yukarılara taşıyacağız.”