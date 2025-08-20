Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bayrak Değişimi

Doğanlar Mobilya Grubu’nda üst düzey yönetimde bayrak değişimi yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su İsmail Doğan, görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan’a devretti. Türk mobilya sektörünün “ilk kadın CEO’su” unvanına sahip olan Erturan, uluslararası deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla grubun sürdürülebilir büyüme yolculuğuna liderlik edecek.

Küresel Tecrübe ve Liderlik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Nottingham Üniversitesi MBA derecesine sahip Mutlu Erturan; Yapı Kredi Bankası, IBM, Doğan Online ve Hepsiburada gibi sektörünün öncü şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Son olarak İngiltere merkezli Mage Biotechnologies’te CEO olarak görev alan Erturan, 2022-2025 yılları arasında Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Kariyerinde dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyüme alanlarında önemli projelere imza attı.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, RuumStore ve BİGA Home markalarıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında güçlü bir varlık gösteriyor. Grup, üretim süreçlerinde geri dönüşümlü kumaş kullanımı, biyobazlı sunta üretimi ve GES yatırımları gibi çevre dostu adımlar atarak 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine ilerliyor. Maltepe, Düzce ve Çanakkale’deki tasarım merkezlerinde VR/AR teknolojileri ve yapay zekâ destekli sistemlerle verimlilik artırılıyor.

Kadın Liderlik ve Çeşitlilik

Erturan’ın CEO’luk görevi, yalnızca Doğanlar Mobilya Grubu için değil, Türk mobilya sektörü için de tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Grup; kadın istihdamını artıran politikaları, mentorluk programları ve fırsat eşitliği odaklı yaklaşımıyla sektörde öncülüğünü sürdürüyor.

Yeni Dönemin Hedefleri

Mutlu Erturan liderliğinde grup; sürdürülebilir büyüme, kârlılık dengesi, dijitalleşme ve küresel pazarlarda etkinliğini artırma hedeflerine odaklanacak.

Mutlu Erturan, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“2022’den bu yana Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak grubun stratejik hedeflerine katkı sağladım. Şimdi bu hedefleri hayata geçirme sürecinde daha aktif bir rol üstlenmekten heyecan duyuyorum. Kadın liderlerin iş dünyasında daha görünür olmasının yalnızca şirketler için değil, toplumun geleceği için de kritik olduğuna inanıyorum. Doğanlar Mobilya Grubu’nu küresel pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline getirecek adımlar atmaya kararlıyız.”