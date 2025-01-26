Miraç Kandili'nde Okunması Tavsiye Edilen Dualar:

İstiğfar Duası: Bu dua, günahların affedilmesi için okunur ve büyük bir tövbe vesilesidir. Cevşenü’l-Kebîr Duası: Özellikle bu gece okunması faydalı olan ve manevi kazanç sağlayan bir duadır. İsrâ Sûresi: Bu sure, Miraç olayını anlatan bir sure olduğu için gecenin anlamına uygun olarak okunabilir. Âmenerrasûlü Duası: Bu dua, İslam peygamberinin getirdiği ilahi mesajlara inanmayı ifade eder ve gecede okunması tavsiye edilir.

Miraç Kandili'nde Okunması Tavsiye Edilen Sureler:

İhlas Suresi: Bu sure, Allah'ın birliğini ifade eder ve 3 veya 11 defa okunabilir.

Bu sure, Allah'ın birliğini ifade eder ve 3 veya 11 defa okunabilir. Fetih Suresi: Duaların kabulü ve ruhsal huzur için okunması önerilen bir suredir.

Duaların kabulü ve ruhsal huzur için okunması önerilen bir suredir. Ayete’l-Kürsi: Geceyi ihya ederken, bu ayet hem manevi koruma hem de bereket için okunabilir.

Miraç Kandili'ni, bu duaları ve sureleri okuyarak, namaz kılarak ve bolca salavat getirerek geçirmeniz, geceyi en güzel şekilde ihya etmenizi sağlar.