Başsavcılık, kongre sürecinde delegelerin oylarını devşirmek amacıyla maddi menfaat, iş ve siyasi makam vaatleri havada uçuştuğunu belirterek, "Genel başkanlık seçimine hile karıştırıldığı ve delege iradesinin fesada uğratıldığı" kanaatine vardı.

Soruşturma dosyasında Özgür Özel’i doğrudan işaret eden en dikkat çekici delil ise eski milletvekili Özkan Yalım'ın telefon incelemelerinde ortaya çıktı.

Özgür Özel’in "Mavi Valiz" Mesajı

Dosyada yer alan kayıtlara göre, 13 Ekim 2023 tarihinde Özgür Özel’in kullanımındaki numaradan Özkan Yalım’a şu mesaj gönderildi:

"Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver."

İfadesinde bu mesajı doğrulayan Özkan Yalım, durumun perde arkasını şu sözlerle itiraf etti:

"Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 Milyon TL'ye ilişkindir. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti. Parayı gelen araca teslim ettim."

Delegelere Para ve Kadro Pazarlığı

Aynı dosyada şüpheli olarak yer alan Turgut Koç ise resmi bir sıfatı olmamasına rağmen Özgür Özel ve Veli Ağbaba adına süreci yürüttüğünü itiraf etti. Koç, kurultay sürecinde bazı delegelere elden nakit paralar gönderdiğini, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel’e destek vermesi karşılığında yeniden adaylık sözü aldığını ve Gürkan’ın locadan Özel’e oy verdiğine dair fotoğraf çekip kendisine attığını iddia etti. Ayrıca Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin çocuklarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş sözü verilerek ikna edildiği de iddialar arasında yer aldı.

2. Perde: Antalya Adaylığı İçin "1 Milyon Euro ve 200 Bin Dolar" Rüşvet

İkinci ve en ağır iddiaları içeren dosya ise 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecine dayanıyor. Başsavcılık, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi karşılığında Özgür Özel’in talimatı ve Veli Ağbaba’nın organizasyonuyla büyük miktarda rüşvet alındığını iddia ediyor.

Genel Merkezin 6. Katında Bavulla Teslimat

Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, savcılıkta verdiği ifadede rüşvet pazarlığını tüm detaylarıyla ifşa etti. Gökhan Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak Özgür Özel’in talimatıyla parti için 30 Milyon TL istediğini belirtti. Euro ve Dolar cinsinden toplanan paranın kur karşılığı eksik kalınca Ağbaba’nın "1 Milyon Euro'ya tamamla getir" dediğini aktaran oğul Böcek, teslimat anını şöyle anlattı:

"10 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne gittim. 6. katta 'idari ofis' yazan boş bir odaya geçtik. Veli Ağbaba’yı arayıp hoparlöre aldım, '1 Milyon Euroyu getirdim, bu kişiye mi bırakacağım' dedim, 'Evet' dedi. Bunun üzerine parayı bavulla teslim ettim."

Yapılan incelemelerde, Mustafa Gökhan Böcek’in belirtilen tarihte CHP Genel Merkezi’nde olduğuna dair HTS ve baz sinyal kayıtları da kesin olarak tespit edildi.

Lansmanda Siyah Poşetle İkinci Teslimat

İfadenin devamında rüşmet çarkının bununla da sınırlı kalmadığı görüldü. Adaylığın açıklanmasının ardından Antalya Cam Piramit’te düzenlenen lansmandan önce Veli Ağbaba’nın "7-8 Milyon TL nakde ihtiyacımız var" diyerek yeniden talepte bulunduğu; Gökhan Böcek'in de protokol kapısındaki aracından siyah poşet içerisindeki 200.000 Doları Ağbaba'nın gönderdiği iri yapılı bir şahsa elden teslim ettiği kayıtlara geçti.

Başsavcılık Kararı: "Rüşvet Almak Suçu İşlenmiştir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik imzalı yetkisizlik kararlarında, toplanan deliller, HTS kayıtları ve şüpheli/tanık ifadeleri doğrultusunda şu sert ve net neticeye varıldı:

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın , CHP 38. Olağan Kurultayı’nda delege iradesini maddi menfaat ve makam vaatleriyle fesada uğratarak seçime hile karıştırdıkları değerlendirilmiştir.

Antalya adayı Muhittin Böcek'in ilan edilmesi karşılığında ise Özgür Özel’in talimatı ve Veli Ağbaba aracılığıyla "Rüşvet Almak" (TCK 252/2) suçunun işlendiği kanaatine varılmıştır.

Gözler Meclis ve Fezleke Sürecinde

Şüphelilerin halihazırda milletvekili dokunulmazlığı bulunması sebebiyle İstanbul Başsavcılığı dosyayı nihai kararın verilmesi amacıyla Ankara'ya postaladı. Siyaset dünyasını sarsan bu ağır rüşvet ve hile iddialarının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı fezlekelerin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.