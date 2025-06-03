Fenerbahçe Medicana, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadelerine yer verdi.

Eczacıbaşı Dynavit, Baladın'ın ayrılığını duyururken, "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Baladın'ın transferi, Sultanlar Ligi'nde dengeleri değiştirecek önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferle şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.

Hande Baladın, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olarak tanınıyor. Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla göstereceği performans, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.