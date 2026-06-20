Tatilciler Milli Takıma destek için sahilde buluştu
Tatilciler Milli Takıma destek için sahilde buluştu
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti. Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

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Paraguay karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından birçok milli futbolcu da büyük üzüntü yaşadı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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Duygusal anlar yaşayan oyuncuları, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşları teselli etti.

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Arda Güler: “Utanç duyuyoruz, özür dileriz”

A Milli Takım'ın Paraguay’a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Milli futbolcu, “Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Arda, başarısızlığı unutturmak için her turnuvada daha fazla mücadele edeceğini de belirtti.

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