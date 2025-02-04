Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen 31 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği kısa sürenin ardından Almanya’nın yolunu tuttu. Alman ekibi, bu transfer için Galatasaray’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro şarta bağlı bonus ödeyecek.

Galatasaray’dan Resmi Açıklama

Sarı-kırmızılı kulüp, Batshuayi’nin transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar."

Batshuayi’nin Galatasaray Performansı

1 Temmuz 2024’te takıma katılan Batshuayi, 217 gün süren Galatasaray kariyerinde toplam 30 resmi maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Belçikalı oyuncu, Süper Lig’de 18, UEFA Avrupa Ligi’nde 8, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda da birer kez forma giydi.

Özellikle Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor karşılaşmasının son dakikasında attığı gol ile takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi. Ayrıca Bodrum FK karşısında da Galatasaray’a galibiyeti getiren tek golü kaydetti.

Türkiye’de 3 Büyüklerde Forma Giyen İlk Yabancı Futbolcu

Michy Batshuayi, Galatasaray’a gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyerek Türkiye’de 3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Galatasaray’ın tarihindeki 5. Belçikalı oyuncu olan Batshuayi, Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens’in ardından bu unvana sahip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu transferden 3 milyon Euro bonservis geliri elde etti.