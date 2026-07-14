Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla gerçekleştirilen MHP ilçe kongrelerinin Samsun'da başarıyla tamamlandığını belirterek, kongrelerde görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Burhan Mucur, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2026 kongre sürecindeki Türkiye'deki ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs 2026 tarihinde Samsun İlkadım İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirildiğini, bu anlamlı yürüyüşün Samsun için Vezirköprü İlçe Kongresi ile tamamlandığını ifade etti. 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla düzenlenen kongrelerin, ülkücü hareketin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirdiğini belirten Burhan Mucur, kongre sürecinin yalnızca teşkilatların yenilendiği bir takvim olmadığını vurguladı. Burhan Mucur, 'Kökü mazide, ufku istikbalde olan ülkücü hareketin birlik, sadakat ve dava şuurunu yeniden pekiştirdiği tarihi bir süreç yaşadık. İlk meşale Türkiye'de Samsun İlkadım'da yakıldı, son kongremizi de Vezirköprü'müzde büyük bir coşku ve birlik içerisinde tamamladık' dedi.

'Partinin güçlü teşkilat yapısı bir kez daha ortaya koyuldu'

Her ilçede aynı heyecanın, aynı dava bilincinin ve aynı teşkilat disiplininin hâkim olduğunu vurgulayan Burhan Mucur, salonları dolduran ülküdaşların Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü teşkilat yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Açıklamasında teşkilat anlayışına da değinen Burhan Mucur, 'Milliyetçi Hareket Partisi için teşkilat; makamdan, unvandan ve tabeladan ibaret değildir. Teşkilat; zor zamanda omuz omuza durmanın, emanete sadakat göstermenin ve Türk milletinin bekasını her türlü şahsi hesabın üzerinde tutmanın adıdır. Samsun'da gerçekleştirdiğimiz kongreler bu anlayışın en güçlü göstergesi olmuştur' diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Lider, Teşkilat, Doktrin' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Burhan Mucur, kongrelerde göreve seçilen tüm ilçe başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

'Bizlere büyük gurur yaşattı'

Burhan Mucur, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

''Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz, teşkilatlarımız arasındaki birlik ve dayanışmayı daha da pekiştirmiştir. Türkiye'deki ilk ilçe kongresine ev sahipliği yapan Samsun teşkilatımızın ortaya koyduğu kardeşlik tablosu bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Kongre sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen ilçe başkanlarımıza, yönetimlerimize, delegelerimize, teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tamamlanan kongrelerimizin Samsun'umuza, Milliyetçi Hareket Partimize ve aziz Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum.'