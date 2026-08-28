Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, görevi Hasan Özcoşkun'a devretti.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevini 2022 yılından beri sürdüren Miktat Arslan, il başkanlığında düzenlenen programda görevi Hasan Özcoşkun'a devretti. Burada konuşan Arslan, 2022 tarihinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle şahsına tevdi edilen Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini büyük bir onur, şeref ve sorumluluk içerisinde üstlendiğini söyledi. Görev süresi boyunca tek gayelerinin çizilen istikametten ayrılmamak olduğunu belirten Arslan, davaya ve teşkilata layık olmak, Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve teşkilatı daha sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak olduğunu ifade etti. Arslan, bu süreç içerisinde gece gündüz demeden, makam ve mevki hesabı yapmadan, samimiyetle ve inançla çalıştıklarını kaydederek, 'Teşkilatımızın kapısını milletimize açtık, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik ve Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket'in güçlü bir şekilde var olması için mücadele ettik. Elbette görevler ve makamlar gelip geçicidir. Bizim anlayışımızda aslolan makam değil, dava şuurudur. Aslolan şahıslar değil, kutlu ülkülerdir. Aslolan kişisel hesaplar değil, teşkilatın ve davamızın geleceğidir. Bugün genel başkanımızın talimatları doğrultusunda görev değişimi gerçekleşmiştir. Görev süremiz boyunca Diyarbakır'da oluşturduğumuz sağlam temelleri, güçlü teşkilat yapısını ve birlik ruhunu, inşallah yeni il başkanımız Hasan Özcoşkun ve yeni yönetim daha ileriye taşıyacaktır. Göreve yeni atanan Özcoşkun ve kıymetli yönetimine başarılar diliyorum' dedi.

Yeni İl Başkanı Hasan Özcoşkun ise Dr. Devlet Bahçeli'nin tensipleri, genel merkezlerinin takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevine atanmış bulunduğunu, bu kutlu görevi makam, mevki veya şahsi bir beklenti olarak değil, millete ve vatana hizmet etme fırsatı olarak gördüğünü dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil; kökleri mazinin derinliklerinde, hedefleri Türkiye'nin güçlü ve müreffeh geleceğinde olan büyük bir dava hareketi olduğunu aktaran Özcoşkun, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Bizler de bu anlayışla Diyarbakır'da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, teşkilatımızı her kademesiyle daha diri, daha güçlü ve daha etkin hale getireceğiz. Bu vesileyle yaklaşık 4 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı görevini büyük bir özveriyle sürdüren, teşkilatımıza emek ve hizmetleri bulunan eski il başkanımız Miktat Arslan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şahsımı bu göreve layık gören genel başkanımız ve bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'ye şükranlarımı arz ediyorum.'