İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine eski Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Cheikh Ahmed seçildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın başkanlık ettiği toplantıda yeni İİT Genel Sekreteri, oy birliğiyle Moritanya'nın adayı İsmail Ould Cheikh Ahmed oldu. 65 yaşındaki Moritanyalı diplomat, İİT genel sekreteri olarak 5 yıl görev yapacak. Seçimin ardından açıklama yapan Ahmed, görevi 'sorumluluğun büyüklüğünün ve emanetin ağırlığının derin bilinciyle' üstlendiğini ifade etti. Ahmed yaklaşık 2 milyar Müslümanın güvenliğini, barışını, haysiyetini ve uyumunu sağlarken, davalarına hizmet etme ve çıkarlarını savunma konusunda daha etkili, daha güçlü ve daha yetenekli bir örgüt aradığını söyledi. Filistin davasının İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel meselesi olmaya devam edeceğini belirten Ahmed, Filistin halkının meşru haklarına, özellikle de Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteğin sürdürüleceğine söz verdi. Ahmed ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslamofobi ve nefret söylemiyle mücadele çabalarını artıracağını, diyaloğu ve karşılıklı saygıyı teşvik edeceğini, uluslararası toplumla daha geniş ortaklıklar kuracağını ifade etti.

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı 57 üye devletten oluşuyor. Tüzüğüne göre genel sekreter, Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 5 yıllık bir dönem için seçiliyor.

Türkiye'den tebrik

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda İİT Genel Sekreterliği'ne oy birliğiyle seçilen Moritanya'nın adayı İsmail Ould Cheikh Ahmed'i İİT 51. DBK Dönem Başkanı sıfatıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İİT'in İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak sınamaların aşılmasına yönelik çabalara önümüzdeki dönemde de katkı sunacağına, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak davalarının savunulması ile üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz' ifadeleri kullanıldı.